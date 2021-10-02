Eylül ayında 26 kadın katledildi, 19 şüpheli kadın ölümü yaşandı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 yılının Eylül ayında 26 kadının öldürüldüğünü, 19 kadının ise şüpheli şekilde ölü bulunduğunu açıkladı.

Batuhan SERİM

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 Eylül ayı raporunu açıkladı.

Rapora göre geçtiğimiz ay öldürülen 26 kadının 14'ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Ayrıca kadınların en çok evlerinde ve en çok ateşli silahlarla öldürüldüğü belirtildi.

“EYLÜL AYINDA 26 KADIN CİNAYETİ, 19 ŞÜPELİ KADIN ÖLÜMÜ”

2010 yılından itibaren kadın cinayeti verilerini kamuoyuna açıkladıklarını belirten platform, “İçişleri Bakanlığı ise kaç kadının, neden, nasıl, kim tarafından öldürüldüğünü açıklamak yerine, kadın cinayeti verilerinin yanlış hazırlandığını söyleyerek gerçekleri çarpıtıyor. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi de devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için de ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

“16 KADININ HANGİ BAHANEYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLEMEDİ”

Platformun raporuna göre bu ay 26 kadın cinayeti işlendi, 19 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Öldürülen 26 kadından 16'sının hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi, 10'u da boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile öldürüldü.

“ÖNLEYİCİ TEDBİRLER UYGULANMADIKÇA ŞİDDET DEVAM EDİYOR”

16 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesinin, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucu olduğu vurgulandı. Raporda, “Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.” denildi.

“KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Platformun Eylül ayı raporunda, kadınların kimler tarafından, nerede ve nasıl öldürüldüğü şöyle açıklandı:

* Eylül ayında öldürülen 26 kadının 14'ü evli olduğu erkek, 6'sı birlikte olduğu erkek, 2'si babası, 2'si oğlu, 1'i eskiden evli olduğu erkek, 1'i akrabası tarafından öldürülmüştür.

“EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ”

Kadınların 18'i evinde, 2'si arazide, 1'i sokak ortasında, 1'i arabada, 1'i otelde öldürülmüştür. 3 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 69' evlerinde öldürüldü.

“EN ÇOK ATEŞLİ SİLAHLAR İLE ÖLDÜRÜLDÜ”

9'u ateşli silahlarla, 8'i kesici aletlerle, 4'ü boğularak, 2'si yüksekten atılarak, 2'si darp edilerek, 1'i yakılarak öldürüldü.”

“6284 SAYILI KANUN ETKİN UYGULANDIĞI TAKDİRDE KADINLARI KORUYOR”

Raporda, şiddet uygulayanlara uzaklaştırma, yakın koruma gibi birçok tedbiri düzenleyen; kadınları maddi olarak güçlendirmekten kimlik bilgilerinin değiştirilmesine kadar birçok hak tanıyan 6284 sayılı kanunun etkin uygulandığı takdirde kadınları koruyacağı vurgulandı.

“ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİ DERHAL AYDINLATILMALI”

İntihar veya doğal ölüm gibi sunulan şüpheli kadın ölümleri ve şüpheli bir şekilde ölü bulunan kadın sayısında salgın süreciyle birlikte çok ciddi bir artış yaşandığına vurgu yapılan raporda, “Eylül ayında öğrendiğimiz 19 kadının şüpheli ölümleri bir an önce açığa çıkarılmalıdır. Yapılacak şey bellidir; İstanbul Sözleşmesi fesih kararı geri çekilmeli, 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tüm kurum ve kuruluşlarla beraber etkin ve bütünlüklü uygulanmalıdır. Şüpheli kadın ölümlerinin soruşturmaları dikkatli bir şekilde incelenmeli ve hızlıca sonuçlandırılmalıdır” ifadelerine yer veridi.