Fahrettin Altun’dan ‘Katar’ açıklaması: Ülkemiz uluslararası arenada güven kazandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Katar arasında dün imzalanan 15 antlaşmayla ilgili açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Katar’da Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani’yle görüştü. İki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, anlaşmalarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı:
– Ülkemizin Katar ile stratejik iş birliğini gerçek bir kardeşliğe dönüştürecek ekonomi, güvenlik, diplomasi, kültür ve turizm, eğitim gibi alanlarda anlaşmalar ve iş birliği anlaşmaları da dahil olmak üzere önemli adımlar atılmıştır.
– Türkiye’nin İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve son olarak Katar ile imzaladığı anlaşmalar, iş birliği anlaşmaları ve protokoller, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin uluslararası arenada kazandığı güveni yansıtmaktadır.
– Yurt içi ve yurt dışındaki yalanlara, karalama kampanyalarına, kara propagandalara aldırmadan, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı ekonomimiz ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak için çaba göstereceğiz.
DHA-Genel – Türkiye-Ankara –
2021-12-08 10:07:45