Kaftancıoğlu: Pergolasıyla anılan beyefendinin usulsüzlüğü cezalandırılmalı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarını çektirdiği iddiasıyla, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme’ suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasına katıldı. Duruşma sonrası açıklama yapan Kaftancıoğlu, “Bu davanın açılmasını gerektiren asıl neden, kamu görevlilerinin yapmış olduğu usulsüzlükleri, CHP teşkilatı tarafından açığı kavuşturmuş olması sebebiyle hakkımda bu şekilde isnatta bulunulmasıdır” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Canan Kaftancıoğlu, avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmaya, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izleyici olarak katıldı.

Mahkemede savunma yapan Canan Kaftancıoğlu şöyle konuştu:

“Hakkımda açılmış olan davanın hangi maksatla açılmış olduğunu bilmiyorum. Hakkımda bu dava açılmışsa da söz konusu fotoğrafın incelenmesinde herhangi bir özel hayattan bahsedilemeyeceği açıktır.

Şunu belirtmeliyim ki, bu davanın açılmasını gerektiren asıl neden, kamu görevlilerinin yapmış olduğu usulsüzlükleri, CHP teşkilatı tarafından açığı kavuşturmuş olması sebebiyle hakkımda bu şekilde isnatta bulunulmuştur.

İddianamede belirtildiği şekilde her ne kadar özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirmeden dava açılmışsa da, belirtildiği gibi CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'a müştekinin evinin fotoğraflarının çekilmesi konusunda bir talimatım yoktur. Ben müştekinin nerede oturduğunu da bilmem. Şikayetten vazgeçme durumu olursa kabul ederim. Beraatımı talep ediyorum.”

BİRLEŞTİRME TALEBİ

Kaftancıoğlu'nun avukatları, müvekkilleri hakkında Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesinde, benzer suçtan başka davasının olduğunu ifade ederek, dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Fahrettin Altun'u temsilen duruşmaya katılan avukatları, Kaftancıoğlu'nun cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki dosyanın incelenerek, birleştirme talebinin görüşülmesine karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

“SUÇ DEĞİL, TARAFIMIZDAN YERİNE GETİRİLEN BİR SORUMLULUK VAR”

Duruşma çıkışında adliye önünde açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu özetle şunları söyledi:

“Bugün bir kez daha üst düzey kamu görevlisinin nüfusunu kullanarak yaptığı usulsüz işleri ortaya çıkarıldığı için, usulsüz işten dolayı kendisi cezalandırılmak yerine kamuoyunda pergolasıyla anılan beyefendinin açtığı davalardan birine katıldık.

Burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin hukuka, halka, kente, doğaya ve çevreye bakışı çok nettir. CHP’nin Genel Başkanı'ndan, ilçe başkanına kadar yaptıkları ve bundan sonra da yapmaya devam edecekleri kamu görevlileri nedeniyle beyefendi tarafından şikayet üzerine yargılan davaya geldik.

Davada ne oldu derseniz hiç uzun uzun anlatmayacağım ortada tarafımızdan işlenen bir suç değil, tarafımızdan yerine getirilen bir sorumluluk olduğu için biz sorumluluklarımızı hatırlattık.

Birileri suç isnat etmeye, kendi suçlarını bastırmak için suç uydurmaya devam etsinler. Bizler mahkemelere her gün de gelsek, defalarca dava da açılsa biz doğruları söylemeye devam edeceğiz.”

“BU DAVALAR BİZİM İÇİN FIRSAT”

Kaftancıoğlu, “Biz duruşmalara gelirken birileri talimatla davaları açtırıp, bizleri buraya getirmeye çalışsa da bu davalar bizim için fırsat. Halk için çalışırken, halka sizin aracılığınızla hakikati, gerçeği ve asıl suçluları, suçluların kim olduğunu göstermenin bir aracı. Sizler de buna vesile olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan 2020 tarihinde Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin fotoğrafını çektiği, kayda aldığı görüntüyü de Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtildi.

İddianamede, Altun'un avukatının savcılığa başvurarak, Suat Özçağdaş'ın, Canan Kaftancıoğlu tarafından azmettirildiğini belirtip şikayetçi olduğu belirtildi.

İddianamede, Canan Kaftancıoğlu hakkında, “özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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