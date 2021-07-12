Faik Öztrak: Açıkça uyarıyoruz, bu yanlıştan bir an evvel dönün

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatarak, “Devletimizin ve ordumuzun içine özenle yerleştirilen, himaye edilen bazı mankurtlar, 15 Temmuz 2016da Gazi Meclisimizi bombaladı. Milletimiz o gece devletini, sokaklardan topladı. 251 yurttaşımız şehit düştü. 2 bin 196 yurttaşımız ise yaralandı. Biz tüm şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz” dedi.

“TAKILAR KİRALIK”

Öztrak, geçen hafta CHP Ekonomi Masası olarak Trabzon, Giresun ve Ordu’da bulunduklarını belirterek, “Bir kuyumcu esnafımızın söylediklerine şaştık, kaldık. Millet artık düğün, dernek için altın takı almayı bırakmış, kuyumculardan takıları kiralamaya başlamış. Düğün gecesi takılan takılar kiralık. Düğün bitince kuyumcuya iade ediliyor. Çeyrek altının fiyat bugün 830 lira” diye konuştu.

“SORUMLU SİZ OLURSUNUZ”

Öztrak, ABD’nin Afganistan’dan büyük bir hızla çekildiğini belirterek, şunları kaydetti:

* Sadece ABD mi, Afganlar da ‘Taliban geliyor’ diye arkalarına bakmadan kaçıyorlar. İran sınırımız fiilen silindi. Her gün yüzlerce Afgan, konvoylar halinde Türkiye’ye geliyor.

* Şimdi Erdoğan hükümeti, Afganistan’da Kabil Havalimanı’nı korumaya gönüllü yazılıyor. Niye? Hem ABD ile arayı düzeltmek hem de çarkları döndürecek para girişlerini sağlamak için.

* Hukukun olmadığı yere ne sıcak ne de soğuk para gelir. Buradan açıkça uyarıyoruz; bu yanlıştan bir an evvel dönün.

* Herkes ardına bakmadan çekilip giderken, Mehmetçik’imizi Talibanın karşısına dikmeyin. Aksi halde Mehmetçiğimizin ayağına değecek her taştan, sorumlu siz olursunuz. DHA