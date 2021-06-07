Fakire şahin, zengine serçe hızıyla adalet

Türkoğlu ilçesine bağlı Hopurlu Köyü'nde yaşayan 9 kişilik Sümbül Ailesi'nin ev ve ahırı 2015 yılında sel nedeniyle yıkıldı. Bunun üzerine Türkoğlu'nun AKP'li Belediye Başkanı Osman Okumuş güç durumda kalan aileye çimento ve briket yardımı yaptı.

O da kendisine tepede, sel tehlikesi bulunmayan, tarıma uygun olmayan kayalık bir alanda derme çatma bir ahır ile iki odalık bir ev yaptı. Ancak, kayıtlarda ormanlık alan olarak görülen yere yapı yaptığı için hapis cezasına çarptırıldı ve bir süre tutuklu kaldı.

DİKTİĞİ AĞAÇLAR BİLE SÖKÜLDÜ

Geçtiğimiz günlerde ise aileden 6 yıldan bu yana yaşadıkları ev ve ahırı boşaltması istendi. Yaşamlarını sürdürecek başka bir yerleri olmadığı için bu isteği yerine getirmeyince de kepçe ile hem ev, hem de ahırı yerle bir edildi ve baba Mehmet Sümbül'ün diktiği incir ağaçları da kepçe ile söküldü.

EŞİM HASTA BİZ NEREDE YAŞAYACAĞIZ?

Biranda 8 kişilik ailesiyle ortada kalan baba Mehmet Sümbül, karara tepki göstererek şunları söyledi:

* Sel nedeniyle 30 hayvanım telef oldu. Evdeki bütün eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Türkoğlu Belediyesi sağ olsun bana briket ve çimento yardımında bulundu ve evimin üst tarafında kayaları temizleyerek kendime yaklaşık 2 dönümlük bir yer açtım. Burada, ev ve derme çatma bir ahır yaptım. Hayvan besleyip geçimimizi 6 yıldan bu yana sağladık.

5 çocuğum okula gidiyor. Hem onları okula göndermeye, hem de hayvancılık yaparak ailemin geçimini sağlamaya çalışıyorum. İmar barışından yararlanmak için eski evim için başvurdum ve parasını da yatırdım. Bana, yapı kayıt belgesi de verdiler.

Ama, arazimin yanındaki bölge muhtarın kardeşine ait. Kendi imkanımla, taşlardan temizleyerek açtığım alanda kaçak ev yaptığım gerekçesiyle beni şikayet etti.

Mahkeme önce şikayeti reddetti. Sonra ise, mahkeme evin yıkılması için tahliyesini istedi. Kısa sürede evimi ve ahırımı yıkmam istendi. Yapamayınca da kendileri gelip, çocuklarımın gözü önünde yerle bir ettiler.

Köydeki evlerin tamamına yakını hazine arazisine yapılmış. Ama,yıkım kararı sadece benim için çıkıyor. 8 kişilik aileyi, hayvanlarımızı açıkta bıraktılar. Elimle diktiğim incir ağaçlarını kırmaları ise içimi iyice acıttı. Maalesef kanun fakire çabuk uygulanıyor. Biz şimdi ne yapacağız? Nerede yaşayacağız?”

KAÇAK TRİPLEKS VİLLAYA YIKIM YOK

Çiftçi Mehmet Sümbül'ün hazine arazisine yapıldığı gerekçesiyle yıkılan ev ve ahırına yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Ahır Dağı'nda ise, yine hazine arazisine yapılan ve Türkiye'nin tanınmış holdinglerinden KİPAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Öksüz'ün eşinin adına kayıtlı tripleks villa için imar affında yararlanma başvurusunda bulunuldu.

Ancak, yapılan şikayet üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan evrakların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkınca, bina için geçtiğimiz yılın ağustos ayında yıkım kararı verilip, 348 bin 386 TL de ceza kesildi.

Kaçak villa sahipleri, yıkım kararı için yürütmeyi durdurma kararı başvurusunda bulundu ama bu istem de mahkemece reddedildi. Buna rağmen, aradan 11 ay geçmesine rağmen kaçak villa yıkılmadı.

ADALET FAKİRE ŞAHİN, ZENGİNE SERÇE

Çiftçi Mehmet Sümbül'ün ev ve ahırının apar topar yıkılmasına karşın, KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu başkanının eşinin tripleks villasına 11 aydır dokunulmamasını eleştiren, CHP İlçe Başkanı Ünal Ateş, “Maalesef, adalet söz konusu fakir olunca, fakirin aleyhine olunca şahin hızıyla, fakir söz konusu olursa serçe duyarsızlığıyla işliyor” iddiasında bulundu.

Söz konusu villa sahibinin imar barışından yararlanabilmek için uygunsuz belge aldığının şikayet üzerine ortaya çıktığını vurgulayan Ateş, “Şehircilik İl Müdürlüğü ‘Pardon sehven verilmiş' deyip işin içinden çıkıyor. Peki şikayet edilmeseydi ne olacaktı? O villa tapulu mülk olacaktı. Bu usulsüzlüğü yapanlara işlemeyen adalet, çiftçi Mehmet Bey'in ev ve ahırının yıkılması için işledi. Bu yürekleri sızlatan bir karardır. Bu insanlar ne yapacaklar? 9 kişi nerede yaşamlarını sürdürecek?”