Fas’ın bile uçağı bizden fazla!

Türkiye elindeki 3 uçakla yangınlarla mücadele ederken komşumuz Yunanistan 39 uçaklık filosuyla ormanlarını koruyor. Akdeniz çanağındaki diğer ülkeler de de uçak sayısı bize göre çok fazla.

DENIZ AYHAN

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Türkiye'nin elinde sadece üç uçak varken dünyada tersi bir tablo sözkonusu. Yunanistan bölgenin en geniş yangın söndürme uçak filolarından birine sahip. 39 uçaklık filo faal olarak kullanılıyor. Ayrıca 332 araç sahada görev yapıyor. Fransa Sivil Savunma bünyesinde yer alan söndürme uçaklarının sayısı 32. Bunların içinde 12 Canadair CL415, 10 Grumman S-2 Tracker, 4 Dash-8 Q400 ve 3 Beechcraft King Air 200 var. Akdeniz ikliminin de etkisiyle sık sık orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'nın elinde 17 uçaktan oluşan bir Canadair filosu bulunuyor. Ayrıca 57 de kiralık uçakları var. İtalya'nın yangın söndürme filosunda 16 CL-415 ile 3 CL-215'ten oluşan 19 uçaklık bir Canadair ağırlığı dikkat çekiyor. 88 de kiralık uçakları var. Rusya ise tam 40 yangın söndürme uçağına sahip. ABD'deki kiralık uçak ve helikopter toplamı ise bini buluyor. Kanada'nın yangın söndürme uçağı sayısı 136. Hırvatistan'da 8, Fas'ta bile 5 söndürme uçağı var.