Fatih Altaylı’dan Veyis Ateş hakkında şok yazı

Habertürk yazarı ve televizyon programcısı Fatih Altaylı, Sedat Peker’in iddiaları sonrasında izne ayrılan ve sessiz kalan Habertürk TV spikeri Veyis Ateş hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Sedat Peker, Veyis Ateş’in kara para aklama suçlaması sonrasında yurtdışına kaçan SBK Holding Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde ücretsiz kaldığını iddia etmişti.

Fatih Altaylı, Habertürk’teki yazısında Sezgin Baran Korkmaz’ın Veyis Ateş’le ilgili olarak kendisini aradığını belirterek, “Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar. Kriminal nitelikte suçlamalar.” diye yazdı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın iddialarını Habertürk yönetimine ilettiğini kaydeden Altaylı, “Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen. Veyis Ateş’in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem!” dedi.

Fatih Altaylı’nın konuyla ilgili yazısı şöyle:

Dün öğle saatlerinde Dalaman civarında otomobildeyim.

Telefon çaldı.

Tanımadığım bir numara.

Uluslararası arama.

Bir Avusturya numarası.

Tanımadığım numaraları açmayı pek sevmiyorum ama Avusturya kodunu görünce yeğenim orada okuduğu için “Belki o arıyordur” diyerek açtım.

Bir erkek sesi.

“Fatih Bey iyi günler dilerim. Ben Sezgin Baran Korkmaz, numaranızı bir gazeteciden aldım” dedi.

“Fatih Bey bugünkü yazınızı okudum ve çağrınıza yanıt olarak arıyorum” dedi.

“Size kirli bir gazeteciyi anlatacağım. Çünkü ben hayatımda böyle utanç verici, böyle rezil bir tehdit görmedim” dedi.

“Veyis Ateş isimli gazeteci beni 7 Ocak günü aradı” diye başladı.

Gerisi utanç vericiydi.

Tehdit, şantaj iddiaları. 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar.

Kriminal nitelikte suçlamalar.

Akıl alır gibi değildi.

Bu suçlamalar ile bir gazetecinin adının yan yana gelmesi bile aklımın hafsalamın almayacağı bir durumdu.

Dahası Baran Korkmaz elinde tüm bu iddialarını kanıtlayabilecek bir bant kaydı olduğunu ve bunu ablası gibi sevdiği bir gazeteciye daha önce dinlettiğini de iddia ediyordu.

Korkmaz’a tanıdığı onca gazeteci varken bunu niye hiç tanışıklığı olmayan benimle paylaştığını sordum.

İstediği kişiye bunu yazdırabileceğini ama benim çağrıma yanıt verdiğini söyledi.

İlginç bir yanıttı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın Veyis Ateş’le ilgili iddialarını Habertürk yönetimi ile de paylaştım.

Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen.

Veyis Ateş’in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem!

Keşke ilk gün çıkıp, “Bunlar külliyen yalandır” diyebilseydi.

Keşke hem kendisinin hem de kendisine güvenenlerin onurunu koruyabilseydi.

Bu satırları yazmaktan, hiçbir yerinde olmak istemediğim bu işe müdahil olmaktan, hayatımda tanışmadığım birinin iddialarını muhataplarına sormaktan bile utanıyorum.

Keşke başkalarında da bu duygu olabilseydi!”

SEDAT PEKER, VEYİS ATEŞ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 6 Haziran Pazar günü yayınladığı 9. videoda, Veyis Ateş hakkında, “Bodrum'da Paramount Otel var. Sahibi Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye'de de aranıyor ABD'de de aranıyor. Otelinde kimler var? Veyis Ateş. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Sizin maaşınız kaç para? Hani fatura? Bu bile suç. Daha da çıkacak Veyis. Senin kayıtlar da çıkacak. 28 Aralık'ta operasyon yapılıyor. 29 Aralık 45 milyon doların ödenmesi gereken tarih. Sezgin Baran'ın karısını gözaltına alıyorlar. Bu Veysi. Ben olayı toparlayayım diye arayan bu Veyis. Aranan adamın oteline gidiyorsun, kalıyorsun, on binlerce yüz binlerce avro hesap ödemiyorsunuz. Sonra da adamı gasp ediyorsunuz. Kayıtlar var” ifadelerini kullanmıştı.

Peker, “Sağlık Bakanlığı'ndaki hikâyeni anlatmayacağım. Para konusunda biriyle ters düştün ya, onun ailesi benim sevdiğim bir aile. Şimdi seni patlatınca onu da patlatacağım. Sağlık Bakanlığı'nda sorun yaşadınız ya onunla, parayı sen aldın. Siz ne pislik insanlarsınız. Utanmadan TV'lere gidip şu hırsıza operasyon yapıldı diyorsunuz. İnsanlar güvenip sizi dinliyorlar. Bir ulusu manipüle ediyorsunuz, hırsız” demişti.