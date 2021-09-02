Haberler - Gündem

Feci yangın! 12 dükkan kullanılamaz hale geldi

Erzurum’un Pasinler ilçesinde 8 kişiye ait olan 12 dükkanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Feci yangın! 12 dükkan kullanılamaz hale geldi

Bugün öğlen saatlerinde Pasinler ilçesi Paşabey Mahallesi hapan mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen 8 kişiye ait 12 dükkan da çıkan yangın Pasinler ve Köprüköy itfaiye amirliğine bağlı 9 araç 57 personelin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 12 dükkan kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı çıkan yangın mahallinde incelemelerde bulundular. Olayla ilgili tahkikat başlattı. İHA

Bodrum'daki yangın Gökova'ya doğru ilerliyor İlginizi Çekebilir Bodrum'daki yangın Gökova'ya doğru ilerliyor Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu İlginizi Çekebilir Uyurken çıkan yangından son anda kurtuldu