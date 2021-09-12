Felaketin üzerinden 1 ay geçti! Kayıp 15 kişi aranıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin üzerinden bir ay geçti. Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 82 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "15 vatandaşımızın arama- kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve denizden 459 personelle hala devam ediyor" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 11 Ağustos’ta sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret ederek, koordinasyon toplantısına katıldı.

“YAPTIKLARIMIZIN DA ÇARESİZ KALDIĞI BİR TABLO”

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Soylu, sel felaketinin üzerinden bir ay geçtiğini ve felaket öncesi Bozkurt ilçesi Mamatlar köyüne 453 kilogram yağış düştüğünü belirterek, “Yani, çok yoğun, görülmedik bir şekilde, insanın ve yaptıklarımızın da çaresiz kaldığı bir tabloyla bizi karşı karşıya bıraktı. Hem Kastamonu’yu hem Sinop’u hem de Bartın’ı etkiledi ve ilçelerimizi de etkiledi. Kayıplarımız oldu” dedi.

15 VATANDAŞ ARANIYOR

İnsan hayatında zor günler ve zor geceler olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “82 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu ve onları defnettik. 15 vatandaşımızın arama- kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve denizden 459 personelle hala devam ediyor. Arama- kurtarma çalışmalarında bulunduğumuz vatandaşlarımızın da başta akrabaları olmak üzere sabır diliyoruz. Gayretimiz bu aşamada da devam etmektedir” diye konuştu.

Devletin afet öncesi aldığı tedbirlerle, afet anında yaptıklarıyla ve afet sonrası yaptıklarıyla bu süreci yürüttüğünü belirten Bakan Soylu, ayrıca bu yıl afet eğitim yılı olduğunu ve pandemi olmasına rağmen 25 milyon insana yüz yüze eğitim verdiklerini söyledi.

TOPLAM MALİYET: 5.8 MİLYAR

Soylu, şu ana kadar sel bölgesinde 720 milyon lira harcama yaptıklarını belirterek, sel bölgesinde hesap ettikleri toplam maliyetin şu anda 5.8 milyar lira olduğunu söyledi. DHA

İlginizi Çekebilir Sel felaketinde dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı