Felsefe öğretmeninden ders ortasında gürültü dayağı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders ortasında felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle arkadaşlarının arasında darp edildi. Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alınırken cep telefonu ile olayı kaydeden öğrencinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı.

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İslahiye ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi öğrencisi M.T.K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darp edildi.

O anlar ise başka bir öğrenci tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine, Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alındığını duyurdu.

Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, görüntüleri çeken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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