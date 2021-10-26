Fenomen medyum davasında karar

Bayrampaşa’da kendini ‘Metafizik ve Bioenerji Uzmanı’ olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan’ın 16 bıçak darbesiyle yaralanmasına, imamlık yapan kardeşi Emrah Kırmızıkan’ın ise 7 bıçak darbesiyle ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 4’ü tutuklu 3’ü tutuksuz 7 sanık hakkında karar açıklandı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Bayrampaşa'da 23 Şubat 2020'de bıçaklı saldırı meydana gelmişti.

Söz konusu saldırı, sosyal medyada kendini ‘metafizik uzmanı’ olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan ile imam olan kardeşi Emrah Kırmızıkan’a yönelik gerçekleşmişti.

‘ÜLKÜ OCAKLARI İLE TARİKAT’ İDDİASI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Muhammed Emin Kırmızıkan, uğradığı saldırıdan 16 bıçak darbesi alarak ağır yaralanmış, kardeşi Emrah Kırmızıkan ise vücuduna aldığı 7 bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı, Ülkü Ocakları Fatih Şubesi eski Başkanı Can Kölan’ın talimatıyla bir grubun gerçekleştirdiği, tarikat dünyasında kendine yer edinmeye çalışan Enis Tığlı isimli genç “şeyh”in de olayla ilintisinin bulunduğu ileri sürülmüştü.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 4 tutuklu sanık getirildi.

3 tutuksuz sanığın da geldiği mahkemeye Kırmızıkan kardeşlerin anne ile babaları da geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

İddianamede, saldırının azmettiricisi oldukları kaydedilen firari sanıklar Cem Kölan ile Mert Ceylan’ın ise halen yakalanmadıkları belirtildi.

“MUHAMMEDİMİ PARÇA PARÇA EDECEKLERDİ EMRAH’IM ARAYA GİRDİ O DA ÖLDÜ”

Muhammed Emin ile Emrah Kırmızıkan'ın babaları mahkemedeki beyanında, “Şikayetim devam ediyor. 16 yerinden Muhammed'imi vuruyorlar, Emrah'ıma 7 defa vuruyorlar. Muhammedimi parça parça edeceklerdi. Emrah’ım araya girdi o da öldü” ifadelerini kullandı.

“KEŞKE BENİ ÖLDÜRSEYDİNİZ OĞLUMU DEĞİL”

Anne Kırmızıkan ise, “Çocuğum 26 yaşındaydı. 3 buçuk aylık bebeği var, 23 yaşında eşi var. Kimsenin tavuğuna kış demezdi. Benim içimde köz var. Allah rızası için yardım edin. 2 kişiye 8 kişi. Adalet vicdan. Keşke beni öldürseydiniz, oğlumu değil” şeklinde konuştu.

Mahkemede son sözleri sorulan sanıkların bazıları beraat talep ederken bazıları ise tahliye talebinde bulundu.

4 KİŞİYE 37 YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ferhat Yıldırım, Sabri Ahi, Ufuk Yüceer ile Baran Ozan Korkmaz'ı, Emrah Kırmızıkan'a karşı ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırdı. Takdir indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 25 yıla indirdi.

Aynı sanıklara, Muhammed Emin Kırmızıkan'a karşı ise, ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce müebbet hapis cezası veren mahkeme, cezada teşebbüs ve takdir indirimleri uygulayarak 12 yıl 6'şar aya indirdi. 4 kişi 2 suçtan toplamda 37 yıl 6'şar ay hapis cezası aldı.

3 KİŞİYE 18 YIL 9'AR YIL HAPİS CEZASI

Sanıklardan Ahmet Yapar, Barış Can Yolaçan ve Furkan Sevencan'a, Emrah Kırmızıkan'a karşı, ‘kasten öldürmeye yardım etmek' suçundan takdir indirimi uygulayarak 12 yıl 6'şar ay hapis cezası veren mahkeme, aynı sanıklara, Muhammed Emin Kırmızıkan'a karşı ‘kasten öldürmeye teşebbüse yardım' suçundan da takdir indirimi uygulayarak 6 yıl 3'er ay. 3 kişi, 2 suçtan toplamda 18 yıl 9'ar ay hapis cezası almış oldu.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Can Kölan ile Mert Ceylan'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.