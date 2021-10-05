Fethiye’de önceki yönetim için yolsuzluk davası

Muğla'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca 2014-2019 yılları için Fethiye Belediye Hizmetleri Turizm Ticaret A.Ş’nin hesaplarında 2 milyon 966 bin TL'lik açık olduğu gerekçesiyle konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Yeminli Mali Müşavir tarafından yapılan incelemeler sonrasında Fethiye Belediyesi'ne ait, Fethiye Belediye Hizmetleri Turizm Ticaret A.Ş'nin 2014-2019 yılları arası hesaplarında 2 milyon 966 bin TL'lik açık olduğunu söyledi. Karaca, konunun yargıya taşındığını da açıklayarak, “5 yıllık süreçte zarar eden belediyenin şirketi 2020 yılında kar etmeye başladı” dedi.

BELEDİYE ŞİRKETİ 2020'DE KAR ETTİ

2019 Nisan ayında seçimleri kazanarak göreve başlayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca seçim döneminde verdiği söz gereği verdiği talimatla, Fethiye Belediyesi'ne ait şirket Yeminli Mali Müşavir tarafından incelendiğini söyledi. Meclis toplantısında durumu üyelere de açıklayan Karaca, “Geçtiğimiz günlerde tamamlanan raporun ardından, Fethiye Belediye Hizmetleri Turizm Ticaret A.Ş'nin hesaplarında olması gereken toplamda 2 milyon 966 bin TL'lik miktarın olmadığının görülmesi üzerine konu yargıya taşındı. Ucu nereye varırsa varsın, Fethiye Belediyesi'nde kim yanlış yapıyorsa, kararlılıkla bunlarla mücadele edeceğiz. Elinizde bir belge varsa, bizimle, yargıyla paylaşabilirsiniz. Biz gereğini yaparız. Yargıya intikal eden bir suç duyurusu oldu. 5 yıl için şirketle ilgili bir araştırma yaptık. Yaklaşık 2 milyon 966 TL gibi bir rakam açık bulundu. Biz de yargıya intikal ettirdik. Yargı kararını verecek. Fethiye Belediyesi'nde kim yanlış yaparsa, hakkında soruşturma açarız. Bizim her zaman hedefimiz şeffaflık” dedi.

HESAP BİLDİRİM CETVELİ

Fethiye Belediye Hizmetleri Turizm Ticaret A.Ş. (FEBAŞ)

Yıllara göre kesin hesapları

2018 YILI

Gelirler : 20.458.827.08

Giderler : 20.562.720.65

Fark : 103.893.57 Zarar

2019 YILI

Gelirler : 31.391.440,44

Giderler : 32.064.999,21

Fark : 673.558,77 Zarar

2020 YILI

Gelirler : 38.617.245,72

Giderler : 37.845.442,60

Fark : 771.803,12 Kar