Fethiye’deki İngilizler’den Atatürk’e saygı duruşu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Birleşik Krallık vatandaşları, tüm dünyada 11 Kasım günü gerçekleştirilen "I. Dünya Savaşı'nda hayatlarını kaybeden askerleri anma" törenini bu yıl Atatürk'ün ölümünün yıldönümü ile birleştirerek Ölüdeniz Mahallesindeki Atatürk Anıtına çiçekler koyup, saygı duruşunda bulundu.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Birleşik Krallık vatandaşları, tüm dünyada 11 Kasım günü gerçekleştirilen “I. Dünya Savaşı’nda hayatlarını kaybeden askerleri anma” törenini bu yıl Atatürk’ün ölümünün yıldönümü ile birleştirdiler. Fethiye Belediyesi’nin Ölüdeniz Mahallesindeki ek binası bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanan İngilizler, anıta çiçekler koyup, saygı duruşunda bulundu.

Hafta sonu Ölüdeniz’deki Atatürk Anıtı önünde toplanan 100 kadar İngiliz, Atatürk Anıtına çiçek bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Modern Türkiye’nin kurucusu olarak nitelendirdikleri Atatürk ve I.Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden askerleri anma töreni sırasında bazı İngilizler’in gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

İNGİLİZLER FETHİYE AİLESİNİN BİR PARÇASI

Anma töreninde bir konuşma yapan İngiliz Anthony Benham, Fethiye’de yaşayan İngilizler olarak kendilerini Türkiye’de yabancı olarak hissetmediklerini, Türk komşularıyla ve Türk arkadaşlarıyla aynı şeylere sevinip üzüldüklerini, Atatürk’ü yakından tanıdıklarını ve büyük saygı duyduklarını belirtti. Bu nedenle her yıl düzenledikleri 11 Kasım törenlerini, Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım ile birleştirdiklerini vurgulayan Anthony Benham, “Türkiye için büyük öneme sahip Atatürk’e Fethiye’de yaşayan İngilizler olarak büyük saygı duyuyoruz.

Bugün hem bu büyük lider Atatürk için, hem de I.Dünya Savaşı’nda hayatlarını kaybeden tüm askerler için saygı duruşunda bulunduk” dedi.

Törende Fethiye Belediyesi’ni temsilen bir konuşma yapan Yavuz Topateş ise Atatürk’ün 1934 yılında Avustralyalı annelere hitaben yazdığı mektubu okudu. Topateş “Fethiye’de yaşayan yabancıları belediye olarak asla bir misafir ya da yabancı olarak değil, büyük Fethiye ailesinin doğal bir parçası olarak gördüklerini” ifade etti.

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