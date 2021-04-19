FETÖ itirafıyla istifa etmişti! Erdoğan’ın oluruyla Emre Cemil Ayvalı görevine geri döndü

AKP’de tanıtım medya başkanı Hamza Dağ’ın yardımcılık görevine AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Yasın Bölükbaşı, Ömer Arvas ve Emre Cemil Ayvalı’nın getirildiği açıklandı.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMANIN ARDINDAN İSTİFA ETMİŞTİ

Emre Cemil Ayvalı, daha önce AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken bir televizyon programında, AKP'nin FETÖ ile kol kola yürüdüğünü itiraf etmesiyle kamuoyunda ve partisinde oluşan tepkilerin ardından istifa etmişti. Ayvalı, geçtiğimiz Haziran ayında katıldığı televizyon programındaki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

*Eğer FETÖ ile AK Parti geçmişte bürokraside kol kola girdiyse şayet, bunu da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı.

*Çünkü eski devlet düzenindeki atama düzeni şöyleydi; 2002'de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Ya benim bir müsteşar atamam için bu adamın memur olarak 12 yılı doldurması lazım. Genel Müdür olarak 12 yılı doldurması lazım.

*Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de çok mücadele etme gücüm vardı, muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Hayır. Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım 2010'a kadar. Mesele bu. Ve bu bir vesayetle mücadeleydi.

10 AY SONRA AYNI GÖREVDE

Bu açıklamalarından bir gün sonra istifa eden Emre Cemil Ayvalı, önce AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) yedek üye adayları arasında yer aldı. Ardından AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini istifasından 10 ay sonra tekrardan üstlendi.

ASKERLİKTE MAAŞ ALDIĞI ORTAYA ÇIKAN VEKİL DE GÖREVE GELDİ

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen bir diğer isim Konya Milletvekili Selman Özboyacı oldu.

Özboyacı’nın yasama görevi sürerken bedelli askerlik yaptığı sırada milletvekili maaşı almaya devam ettiği ortaya çıkmıştı. Anayasa hükümlerine aykırı olduğu savunulan bu durum TBMM’de tartışma konusu olmuştu.

ERDOĞAN OLUR VERDİ

AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, yeni görevlendirmeleri, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcılarımızı belirledik. Hayırlı olsun” sözleriyle duyurdu.

Hamza Dağ’ın AKP genel başkanlık makamına sunduğu dilekçeye olur veren Recep Tayyip Erdoğan’ın hem genel başkan hem de cumhurbaşkanı sıfatlarıyla imza atması dikkat çekti.

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