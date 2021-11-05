FETÖ sanığı büyükelçilik eski başkatibine 7.5 yıl hapis

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Ankara 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Ender Erarslan ve avukatı katıldı. Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Erarslan, terör örgütü üyeliği suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

“HİÇBİR İLİŞKİM YOK” DEDİ

Bu suçlamaların yeterli kadar maddi delile dayanmadığını iddia eden sanık Erarslan, aleyhindeki tanık ifadelerinin de gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü. Görev yaptığı süre boyunca örgütle hiçbir ilişkisinin olmadığını ifade eden Erarslan beraatini talep etti. Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa örgüt üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.