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FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı ve üsteğmen sınırda yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi eski yüzbaşı ve üsteğmen askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alındı.

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FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı ve üsteğmen sınırda yakalandı

Güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Esetçe beldesindeki 1inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı E.A. ile üsteğmen H.A.’yı yakalayarak, gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. (DHA)

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