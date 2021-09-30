FETÖ üyeleri bu kaçış yöntemini ilk kez kullandı

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Silahlı Kuvvetlerden ihraç edilen 3 kişi, Aydın’ın Kuşadası ilçesinden Yunanistan’ın Sisam adasına su altında ilerleyen “Sea Scooter” ile kaçtı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarına yakalanınca Sea Scooter’lerine el konularak Türk Karasularına geri itildi.

Latif SANSÜR

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik ekiplerinin FETÖ Silahlı Terör Örgütü elemanlarının yurt dışına kaçış için akıl almaz yöntemler kullandığını ortayla çıkardı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk Karasularına ittiği O.Y., E.G. ile F. K.'yi gözaltına aldı. Şahısların Silahlı Kuvvetlerinden FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edildiği, Sisam Adasına kaçma girişiminde bulunduklarını tespit edildi.

İFADELERİNDE İTİRAF ETTİLER

Yapılan sorgulama ve incelemede gözaltına alınan şahısların başka bir ilden temin ettikleri, su altında ilerlemelerini sağlayan “Sea Scooter” Sisam Adası'na geçtikleri, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarına yakalandıkları ve Türk Karasularına geri itildikleri ortaya çıktı. Adli makamlara sevk edilen O.Y., E.G. isimli şahıslar tutuklanırken, F. K. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.