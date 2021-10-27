FETÖ’nün Irak öğretmenleri tahliye oldu

Terör örgütü FETÖ’nün sözde Irak öğretmenleri oldukları iddia edilen Salih Fidan ile Samet Güre, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Fidan ile Gürle, il dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ve elektronik kelepçe takılması şartıyla tahliye edildi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Terör örgütü FETÖ'nün yurt dışı eğitim sorumluları oldukları ileri sürülen ve Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen sözde Irak öğretmenleri Salih Fidan ile Samet Güre’nin, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Salih Fidan ile Samet Gürle, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken avukatları salonda hazır bulundu.

BERAAT TALEP ETTİLER

Mahkemede savunma yapan Salih Fidan, öğretmen olduğunu ve öğretmenlik dışında başka bir şey yapmadığını savundu. Fidan, etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmak istedi.

Savunma yapan Samet Güre ise beraatını ve tahliyesine karar verilmesini talep etti. Son sözleri sorulan Fidan ile Gürle, beraatlarını istedi.

AYRI AYRI 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Salih Fidan ile Samet Gürle’yi, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Mahkeme, Fidan ile Gürle'nin, il dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol ve elektronik kelepçe takılarak tahliyelerine karar verdi.