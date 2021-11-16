FETÖ’nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara'da FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon... 76 şüpheliden 43'ü sabah saatlerinde gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma mahrem yapılanması kapsamında 76 şüpheliye yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

3 ASTSUBAY İLE 73 ASKERİ ÖĞRENCİ

“Örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphelinin Ankara merkezli 28 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.”

BİR OPERASYON DA SORU ÇALANLARA

FETÖ/PDY mensupları tarafından askeri okullara giriş sınav sorularının ele geçirilerek, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında ise 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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