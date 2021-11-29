Haberler - Gündem

FETÖ’nün ‘küçük bölge ablası’ yakalandı

Afyonkarahisar’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yapılan operasyonla yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
FETÖ’nün ‘küçük bölge ablası’ yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 2016 yılında adli işlem yapılan ve KHK kapsamında ihraç edilen eski öğretmen Sultan Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ‘küçük bölge ablası’ Sultan Y., Fatih mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster