FETÖ’nün ‘küçük bölge ablası’ yakalandı
Afyonkarahisar’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yapılan operasyonla yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 2016 yılında adli işlem yapılan ve KHK kapsamında ihraç edilen eski öğretmen Sultan Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan ‘küçük bölge ablası’ Sultan Y., Fatih mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.