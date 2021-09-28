FETÖ’nün savunma sanayi yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün savunma sanayisi içindeki yapılanmasına operasyon için düğmeye basıldı. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda aralarında elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendislerinin de olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden örgütün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak çalışma yapıldı.

Çalışmalarda 3'ü halen görevde 10'u daha önce ilişiği kesilmiş olan, çoğunluğu; elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olmak üzere 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, örgütün emniyet teşkilatına sızmış mahrem yapılanması içerisindeki polis eşlerine ‘sohbet ablalığı' adı altında örgütsel toplantı yaptıkları tespit edilen yapılan HTS analiz çalışmaları sonucu ByLock kullandıkları anlaşılan 13 kişi içince gözaltı kararı alındı.

Toplam 26 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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