Fetullah Gülen’le fotoğrafa AKP’li başkandan savunma: O benim arkadaşım

Manisa Yunusemre Belediyesi'nin temmuz ayı olağan meclis toplantısında, AKP'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye, eski AKP İstanbul Milletvekili olan ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile fotoğrafları bulunan Mehmet Erdem'in kuruculuğunu yaptığı Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ile protokol imza yetkisinin verilmesi tartışmalara neden oldu.

Meclis toplantısındaki, “Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında kabul edilen ‘Kitap Kahvem' projesi için Belediyemize ait Yunusemre Millet Çarşısı içerisindeki Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi'nde Türk Dil ve Edebiyat Derneğinin derslikleri ve kütüphaneyi kullanabilmesi amacıyla Belediye Başkanımıza protokol imzalama yetkisi talebi” maddesine CHP'li meclis üyeleri tepki gösterdi.

CHP'Lİ MERSİNLİ, AKP'Lİ ERDEM'İN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Konuyla ilgili gündem maddesinin mecliste okunmasının ardından söz alan Yunusemre Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli, elindeki AKP'li Ekrem Erdem ile Fethullah Gülen'in fotoğrafını göstererek AKP'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye seslendi.

CHP'li Bülent Mersinli mecliste yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Siz Türkiye Dil ve Edebiyatı Derneği'nin kurucusu olan eski AKP'li milletvekili Ekrem Erdem'i tanıyor musunuz? Yaptığımız araştırmalarda bu şahsın bölücü terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen ile birlikte fotoğrafı var. Bunu yapmayın. Burayı onlara tahsis etmeyin. Maddeyi komisyona havale edin. İyice bir incelensin. 15 Temmuz'da bunların acısını yaşadık.”

AKP'Lİ BAŞKAN ÇERÇİ'DEN “O BENİM ARKADAŞIM” SAVUNMASI

CHP'li Bülent Mersinli'nin konuşmasının ardından söz alan AKP'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ilginç bir savunma yaptı. Konuşmasında AKP'li Ekrem Erdem'i savunan AKP'li belediye başkanı Çerçi şu ifadelere yer verdi:

“Sen onu tanıyor musun? Ben tanıyorum. O benim arkadaşım. Çok iyi bir insan. Geç sen onları geç. Konuyu komisyona havale etmeyeceğim. Hemen tabelalarını asacağım.”

MHP VE AKP'NİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

CHP'li Bülent Mersinli ile AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Çerci arasında yaşanan diyalogun ardından konuyla ilgili gündem maddesi MHP'li ve AKP'li belediye meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. CHP ve İYİ Parti ise ilgili gündem maddesine ‘Red' oyu kullandı.

Yunusemre Belediyesi'nin temmuz ayı meclisinde geçen gündem maddesinin ardından AKP'li Yunusemre Belediyesi Başkanı Mehmet Çerçi'nin önümüzdeki günlerde belediye ait Millet Çarşısı içerisindeki Hafız Ahmet Şen Gençlik Akademisi'nde Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin derslikler ile kütüphaneyi kullanması için protokol imzalaması bekleniyor.

“FOTOĞRAFI GÖRÜNCE HEMEN ‘HAYIR' DEDİK”

Konuyla ilgili SÖZCÜ'ye açıklama da bulunan Yunusemre Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Bülent Mersinli, derneğin kurucusunun FETÖ elebaşı ile çekilmiş fotoğraflarını görünce ilgiyi maddeye ‘Hayır' oyu verdiklerini ifade etti.

CHP'li Mersinli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İlgili gündem maddesi bize daha önce geldiği için bir araştırma yaptım. Bu dernek nedir, kurucusu kimdir diye. Yaptığımız araştırmalarda karşıma derneğin kurucusunun FETÖ elebaşı ile çekilmiş fotoğraflarını gördüm. Fotoğrafla birlikte bunu mecliste gündeme getirdim. Böyle bir fotoğrafın var olduğunun bilinmesine karşın hala ilgili maddeyi hızlı bir şekilde geçirmek istemelerine anlam veremedik. Bu durum bizim içimizi acıktı. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Derneğin bu yeri nasıl ve hangi amaçla kullanacağını göreceğiz.”