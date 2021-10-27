Firari kardeşler saklandıkları villaları uyuşturucu serasına çevirmiş

Antalya’da farklı suçlardan aranan 2 kardeş, saklanmak için kiraladıkları 2 farklı villada yakalandı. Villalarda yapılan aramalarda, kardeşlerin villa içerisine uyuşturucu madde ekimi yaptığı anlaşıldı. Ayrıca villaların içerisinde çok sayıda uyuşturucu maddesi de ele geçirildi.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen polis, onlarca suçtan aranmaları olan Z.E. ve A.E kardeşlerin peşine düştü.

Kepez ilçesine bağlı Duacı Mahallesi’nde izine rastlanan iki kardeşin anneleri F.E. adına birbirlerine 1 buçuk kilometre mesafede ayrı ayrı iki adet villa kiraladıkları tespit edildi.

Bölgede inceleme yapan polis, iki kardeşin saklandıkları villalarda uyuşturucu madde imal edip sattığı bilgisine ulaştı.

Her iki villada eşzamanlı operasyon gerçekleştiren polis villalarda özel düzenek ve tertibatla ekim yaparak yetiştirilen 249 kök kenevir bitkisi, 425 gram kubar esrar ve 2 adet terazi bulunarak el koydu. (İHA)