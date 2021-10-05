Zekeriya Öz’ün avukatına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Terör örgütü FETÖ davalarının firari sanığı eski savcı Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddiasıyla yargılanan avukat Tayfun Aktaş hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veridi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianameye göre, terör örgütü FETÖ davalarının aranan isimlerinden biri olan firari eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığını gösteren belge almak için iş insanı Ali Ağaoğlu’nun ofisine gittiği ve Zekeriya Öz’ün ‘Kasası’ olduğu iddiasıyla hakkında, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istenen tutuksuz sanık avukat Tayfun Aktaş'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, Tayfun Aktaş ile avukatı katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme, Tayfun Aktaş'a, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, ‘Zekeriya Öz’ün kasası’ konumunda olduğu iddia edilen Aktaş'ın, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.