Fırtına İzmir’i de vurdu! Meteoroloji’den kritik uyarı

İzmir'de etkili olan kuvvetli fırtına, kent genelinde 33 ağacın zarar görmesine; Menderes, Tire, Karaburun ve Foça’da çatıların uçmasına neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaşanan müdahale etti. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceğini açıkladı.

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Kentte rüzgarın hızının Narlıdere'de saatte 110, Karaburun'da 99, Foça ve Urla'da 98, Tire'de 93, Güzelbahçe'de 79, Konak'ta 77 ve Karşıyaka'da 76 kilometreye ulaştığı belirtildi.

33 AĞAÇ DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU

Kent genelinde 33 ağaç devrildiği; Menderes, Tire, Karaburun ve Foça'da birer çatı uçtuğu aktarıldı. 60 kişiden oluşan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin Konak, Narlıdere, Buca, Karşıyaka ve Balçova'da yollarda, parklarda ve tramvay güzergahında devrilen ağaçları kaldırarak trafiğin ve yaya yolunun açılması sağladığı belirtildi.

DENİZ YÜKSELDİ

Kentin 12 noktasında devrilen ağaçlara, uçan çatı ve tabelalara müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığının kent genelinde olası çatı ve kiremit uçması, tabela düşmesine karşı güvenlik tedbiri aldığı açıklandı. Rüzgarın özellikle güney–güneybatı yönünden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi nedeniyle Karşıyaka Yelken Kulübü'nün olduğu bölgede denizin yükseldiği ifade edildi. İtfaiye ekiplerinin tramvay hattının sudan etkilenmemesi için tahliye işlemi yaptığı bildirildi.

YAĞIŞ DEVAM EDECEK

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatılı (lodos) yönlerinden kuvvetli fırtına, yerel olarak tam fırtına (70-110 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Hava muhalefetinden olumsuz etkilenen İzmirlilerin, Hemşeri İletişim Merkezi'nin (HİM) 444 40 35 numaralı hattından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşabileceği kaydedildi.

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