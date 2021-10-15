Fırtına ve yağmur Kuşadası’nı vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi, yolları göle çevirdi. Kuşadası Söke karayolu bir süre trafiğe kapanırken, birçok ev ve iş yerini yağmur suları bastı.

Latif SANSÜR

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Şiddetli yağmur ve fırtına Kuşadası'nı esir aldı. Yola devrilen ağaçlar, yağmur sularının getirdiği çöpler mazgalları tıkayınca ilçede trafik felç oldu. Birçok cadde ve bulvar sular altında kaldı.

Onlarca araç suların içinde kalırken, araçların içindekiler canlarını zor kurtardı. Marina önündeki AVM'de tüm iş yerleri ile Atatürk Bulvarı üzerindeki bir çok restoran ve eğlence mekanı yağmur sularıyla doldu.

SÖKE KUŞADASI KARAYOLU BİR SÜRE KAPANDI

Söke Kuşadası karayolunun Yavansu Mahallesi bölgesinde yolda biriken sular nedeniyle trafik durdu. Belediye alt yapı ekiplerinin uzun uğraşıları sonunda yol tek şeritli olarak trafiğe açıldı. İlçe garajı önünde 7 otomobil sel sularına kapıldı. Küçük çaplı kazalar yüzünden suya düşen birçok aracın plakalarını görevliler topladı.

KADINLAR DENİZİNDE YOLLAR ÇÖKTÜ

Kuşadası'nın ünlü mahallesi Kadınlar Denizi'nde tıkanan rögarlar nedeniyle caddelerde büyük yarıklar oluştu. Alt yapıda büyük hasar oluştuğu, trafoların da yağmur sularından etkilenmesi üzerine mahallenin bir bölümünde elektrikler kesildi.