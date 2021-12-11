Fotoğraflarla bütçe maratonu

TBMM Genel Kurulu'nda 6 Aralık günü başlayan ve aralıksız 12 gün sürecek 2022 yılı bütçe görüşmeleri oldukça gergin geçiyor. İşte, sözlü sataşmaların yumruklu kavgaların yaşandığı bütçe maratonunda SÖZCÜ objektifine yansıyanlar...

Zekeriya ALBAYRAK

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TBMM Genel Kurulu, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler hafta başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okta’ın sunumuyla başladı. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil 12 gün aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek.

Hafta içinde yapılan görüşmelerden SÖZCÜ’nün objektifine yansıyan fotoğraflar şöyle:

TBMM Genel Kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerinde Genel Kurul çalışmalarına, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldı. Yapılan oylamanın ardından AKP’li milletvekilleri Bakanları kutladı ve toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, kürsüden ekmek, süt, sıvı yağ ve tuzluk gösterdi.

2022 yılı bütçelerinin görüşmelerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bazı ürünlerin maliyet ve satış fiyatlarını paylaştı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuşmasında hükümetin tarım politikalarını eleştirdi fotoğraf gösterdi. Gürer konuşmasını tamamlayıp yerine dönerken Bakan Pakdemirli Gürer’e laf attı. Bunun üzerine Gürer, bakanın oturduğu yere doğru yöneldi CHP’li ve AKP’li milletvekilleri koşarak Gürer’in önüne geçip kavgayı önledi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel kürsüden ekmek kuyruğuna giren vatandaşların fotoğrafını gösterdi.

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerinde Genel Kurul çalışmalarına katılan ve ilk defa Genel Kurul da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi AKP milletvekilleri başta olmak üzeri salonda çok az sayıda isim bakanın konuşmasını dinledi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu suçladı.



Özel, ‘Soylu çakallık yapıyor’ dedi bunun üzerine AKP Meclis İdari amiri Alpay Özalan Özgür Özel’in üzerine yürüdü.

AKP Meclis İdari amiri Alpay Özalan’ın yumruk atarken çekilmiş bu fotoğrafı haftanın en çok konuşulan görüntüleri arasındaydı.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri gergin ve kavgalı bir atmosferde gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasını yaparken mendille sık sık terini sildi. Varank, 3’üncü kez baba olduğunu Meclis’te bakanlığının bütçe görüşmelerinde öğrendi.

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşması esnasında HDP’liler yoğun bir protestoda bulundu.

Meclis’te gergin anlar yaşanırken, HDP’nin hazırladığı pankartlar dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’lilere sert tepki gösterdi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştirdi. Bakan Soylu Aydın’a ‘Yalan söylüyorsun şerefsiz’ dediği duyuldu. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri bakanın olduğu sıralara doğru yürüdü. AKP milletvekilleri de CHP’lilerin üzerine yürüdü karşı karşıya gelen milletvekili AKP’li Tayfun Cora, CHP’li Orhan Sümer ile yumruklaştığı görüldü.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un yönetiminde 7 Aralık 2021 günü başladı. CHP adına konuşan partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı bir el hareketi çok konuşuldu.

AKP’li vekiller Kılıçdaroğlu’nun el hareketini cep telefonundan defalarca izledi.

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