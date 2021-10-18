Fuat Oktay: Suç duyurusunda bulunuyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarıyla ilgili sözlerini işaret ederek açıklamalarda bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun devlet memurlarıyla ilgili yaptığı açıklamayı işaret ederek; “Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır.” dedi. (DHA)