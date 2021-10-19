Fuat Oktay’dan 10 büyükelçiye: Türkiye tam bağımsız bir ülkedir

10 ülkenin büyükelçisinin, Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalara tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Osman Kavala’nın tutukluluk süreciyle ilgili açıklama yapan büyükelçilere tepki gösterdi. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Görevli bulundukları Ülkenin bağımsızlığına sadakat göstermek zorunda olan ve ‘yargı bağımsızlığından’ söz eden bazı ülkelerin büyükelçileri hadlerini aşarak ‘siyasetin yargıya müdahalesini’ talep etmişlerdir. Türkiye’de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Yargıya müdahaleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler.”

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