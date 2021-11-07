Galatasaray Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Galatasaray Üniversitesi bünyesine 4 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Galatasaray Üniversitesi’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

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