Gara şehidinin annesini telefonla AKP kongresine bağladılar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Rize il kongresine katıldı, Aksaray, Eskişehir, Konya il kongrelerine de video konferans yöntemiyle bağlandı, Gara şehidi Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler’le telefonla görüştü.

ERDOĞAN ŞEHİT ANNESİYLE GÖRÜŞMEDEN BİR SÜRE ÖNCE ESPİRİ YAPTI

Telefon bağlantısı öncesinde Eskişehir'deki kongre salonuna seslenen Erdoğan, “Nabi bey, şehidin annesini bağlayacağınızı haber vermiştiniz, ne oldu?” diye sordu.

O sırada, Erdoğan'ın seslendiği AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, hangi kameraya bakacağını anlamaya çalışırken, “Neredeyiz?” diye sordu.

Erdoğan, Avcı’ya, gülerek “Eskişehir'desiniz” yanıtını verdi.

Ardından Avcı, “Sayın Cumhurbaşkanım Eskişehir'deyiz. Şehidimizin annesiyle cenazede görüştük. Babasıyla da görüştük. Uygun bir zamanda sizinle irtibatlayacaklar” ifadelerini kullandı.

“BİR ANNEYE BÖYLE NASİP OLMAZ”

Bir süre sonra Erdoğan ile şehit annesi Ayşe Güler telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan şöyle konuştu:

“Rabbim sabrınızı arttırsın inşallah. Şehidimiz de sevgili peygamberimizin inşallah komşusu olarak bir anneye böyle bir şeref nasip olmaz. Ama siz bu şerefi yakaladınız. Mekanı cennet olsun. Onların kanı yerde almıyor ve kalmayacak. Aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edecek. Rabbim sabrınızı arttırsın inşallah. Hiç merak etmeyin, Allah'ın izniyle onların kanı yerde kalmayacak. Onların kanının damlası bizim namusumuzdur, her şeyimizdir.”

ŞEHİT ANNESİ GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Görüşme, AKP kongresinin yapıldığı salonda dinletilirken, şehit annesinin göz yaşlarına hakim olamadığı duyuldu. Şehit annesinin “Ben sana emanet etmiştim” diye ağladığı, Erdoğan’ın da buna karşılık “Hiç merak etmeyin, emanetiniz emanetimizdir” diye yanıt verdiği duyuldu.

“ESİR OLARAK BU ALÇAKLARIN ELİNDE KALDI”

Erdoğan’ın, telefonu kapattıktan sonra konuşmasına devam ederken “esir” ifadesini kullanması dikkat çekti. “Evet bu kardeşimiz uzman çavuştu. Beş sene, altı sene önce maalesef kaçırdılar ve bu süre içerisinde esir olarak bu alçakların elinde kaldı. Son operasyonumuzda neticeyi alamadık ve o da şehitler zincirine ilave oldu” dedi.

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