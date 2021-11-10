Gara’da operasyon: Kırmızı kategoride aranan Nazlı Taşpınar öldürüldü

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, örgütün en üst yönetim kademesi olan PKK/KCK Merkez Komite Üyesi Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK'nın Irak Gara alanında gerçekleştirdiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün sözde en üst yönetim kademesi olan merkez komite üyesi ‘Emine Erciyes' kod adlı Nazlı Taşpınar, MİT ve TSK'nın Irak’ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

1994 YILINDAN BERİ ÖRGÜTÜN İÇİNDEYDİ

Terörist Nazlı Taşpınar, örgüte 1994 yılında katılması akabinde terörist elebaşı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldı. Eğitimi sonrasında örgüt içerisinde çeşitli yönetim kademelerinde yer alarak Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen terör eylemlerini yönetti. Özellikle kadın teröristlerin yetiştirilmesinde önemli rol oynadı.

Yurt içindeki faaliyetleri sonrası Irak'ın kuzeyine geçen terörist Nazlı Taşpınar, bir dönem örgütün kadın yapılanması olan terör örgütü PAJK'ın sözde genel sorumluluğunu yaptı. Suriye'de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin talimatlarını verdiği de öğrenilen terörist Taşpınar, 2019 yılında örgütün silahlı unsurlarının sözde yönetim merkezi olan ve Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesine geçti.

Örgüt içerisinde kritik görevler üstlenen terörist Taşpınar'ın son olarak örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konsey ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konsey üyesi olduğu öğrenildi.

Taşpınar'ın aynı zamanda terör örgütü PKK'nın içinde olduğu ve aşırı sol örgütlerin teşkili ile oluşturulan terör hareketi Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin (HBDH) de yöneticilerinden olduğu öğrenildi. (İHA)

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