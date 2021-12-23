Gazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun eşi, gazeteci Nurhan Olcayto bugün yaşamını yitirdi.

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Nurhan Olcayto için,

“Değerli meslektaşımız ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Turgay Olcayto’nun eşi Nurhan Olcayto'yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Nurhan Olcayto'nun ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine, başsağlığı ve sabır diliyoruz.” mesajını yayımladı.

Nurhan Olcayto'nun cenazesi bugün Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NURHAN OLCAYTO KİMDİR?

1943 yılında İstanbul'da doğan Nurhan Olcayto, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ön lisans programından mezun oldu.

Mesleğe 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Program Bölümü'nde başlayan Olcayto, mesleğini program yapımcısı (prodüktör) olarak sürdürdü.

Sürekli Basın Kartı sahibi olan Nurhan Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ile evli ve iki çocuk annesiydi.

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