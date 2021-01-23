Gazeteci Tanju Cılızoğlu yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Tanju Cılızoğlu 23 Ocak 2021 Cumartesi günü vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Tanju Cılızoğlu'nun ölümünün ardından bir mesaj yayınladı.

Mesajda “Değerli meslektaşımız Tanju Cılızoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Cılızoğlu'nun ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Tanju Cılızoğlu'nun cenazesi 25 Ocak 2021 Pazartesi günü Hacıbektaş Çilehane Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TANJU CILIZOĞLU KİMDİR?

1936 yılında Tokat'ta doğdu. Mesleğe 1956 yılında Vatan Gazetesinde başladı. Şehir, Her Gün, Yeni Tanin, Tercüman, Yeni Gün, Akşam Gazetelerinde ve THA'da çalıştı.

Tiyatro 76 adlı aylık Siyasi Tiyatro Dergisi'ni yayımladı. Balaban, Heyamola, Aşkta Şiirler, Kırık Politika eserleri olan Tanju Cılızoğlu Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nün de sahibi. Özgür Kocaeli'de de uzun yıllar köşe yazarlığı yapan Tanju Cılızoğlu 2004'ten bu yana sahibi olduğu Değişim 41 gazetesini çıkarıyordu.