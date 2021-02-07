Gazetecilere 35 günde 30 saldırı

2021 yılının ilk ayı, gazetecilere yönelik fiili saldırılara; basın kuruluşlarına yaptırımlara ve yolsuzluk-taciz konulu haberlere erişim engellerine sahne oldu. CHP'nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in hazırladığı Basın Özgürlüğü Raporu'na göre 2021'in ilk 35 gününde, 30 gazeteci fiili saldırıya uğradı.

YILMAZ ÖZDİL’İN HAPSİ İSTENDİ

Boğaziçi gösterilerinde gazeteciler polisin plastik mermilerine hedef oldu. Ocak ayında 29 gazeteci hakim karşısına çıktı, 5 gazeteci gözaltına alındı, 1'i de tutuklandı. Raporda, “SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'in de 2 yıla kadar hapsi istendi. RTÜK, SÖZCÜ TV'nin logo değişiklik başvurusunu hala sonuçlandırmadı. Başvuru 11 aydır RTÜK‘ün önünde gerekçesiz bekletiliyor'' denildi. Çakırözer'in raporunda şu bulgular yer aldı:

– 35 günde 30 gazeteci güvenlik güçleri ve sivil şahısların saldırılarına maruz kaldı. KRT TV programcıları Afşin Hatipoğlu ve Osman Güdü, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu sokak ortasında saldırıya uğradı. Boğaziçi protestolarını takip eden 20 gazeteci polisin plastik mermilerinin hedefi oldu ve tartaklandı.

– 5 gazeteci gözaltına alınırken biri tutuklandı. Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in de aralarında bulunduğu, hakim karşısına çıkan 29 gazeteciden 4'ü 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gazeteci Melis Alphan, Can Ataklı ve Pelin Ünker hakkında dava ve soruşturma açıldı. SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil'in de 2 yıla kadar hapsi istendi. Karar yazarları Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol siyasetçilerce hedef gösterildi.

SÖZCÜ HALA BEKLETİLİYOR

– Basın İlan Kurumu 500 gündür ilan vermediği Evrensel Gazetesi'ne Ocak ayında da ilan cezası kesti. TELE 1 ve Evrensel'e reklam nedeniyle, Ticaret Bakanlığı'nca 20 bin 953 TL para cezası verildi. SÖZCÜ Gazetesi'nin bir manşeti hakkında soruşturma başlatıldı. Halk TV'ye Ocak ayında da para cezaları kesildi. RTÜK SÖZCÜ TV'nin logo değişiklik başvurusunu hala sonuçlandırmadı. Başvuru 11 aydır RTÜK‘ün önünde gerekçesiz bekletiliyor. Ocak ayında yolsuzluk, rüşvet ve taciz konulu 11 habere erişim engellendi.

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