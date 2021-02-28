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Gazetecilere şubat ayında da ceza yağdı

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, gazetecilerin şubat ayında da baskıya uğradığını, gözaltına alındıkları ve hapisle cezalandırıldıklarını açıkladı.

Güncellenme: 12:13, 28/02/2021
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Gazetecilere şubat ayında da ceza yağdı

Şubat ayında da gazeteciler için değişen bir şey olmadı. CHP eski milletvekili-gazeteci Barış Yarkadaş, medyada şubat ayında yaşanan hak ihlallerini rapor haline getirdi. Yarkadaş, her ay düzenli olarak yayımladığı raporun şubat ayına ait dosyasını 1 Mart 2003’te TBMM’ye gelen savaş tezkeresine “Hayır” oyu veren CHP’li vekillere ithaf etti.

Raporunda Şubat’ta medyada yaşanan ihlalleri ayrıntılarıyla ortaya koyan Yarkadaş, “AKP ve MHP iktidarı sorunların altında eziliyor. İktidar, sorunlara çözüm üretemedikçe, gerçeği yazan gazetecileri hedefe koyuyor ve susturmaya çalışıyor” ifadesini kullandı. Yarkadaş’ın raporuna göre, medyadaki hak ihlalleri şunlar:

  • 2021 yılının şubat ayında 4 gazeteci gözaltına alındı.
  • 28 gazeteci hakim karşısına çıktı.
  • 1 gazeteciye ev hapsi cezası verildi.
  • 6 gazeteci 26 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
  • 2 televizyon kanalına para cezası verildi.
  • 1 gazeteci saldırıya uğradı.
  • 1 gazeteciye dava açıldı.
  • 1 gazeteciye 7 bin 80 lira para cezası verildi.
  • 2 haber sitesine sansür uygulandı.
  • Onlarca haber sansürlendi.