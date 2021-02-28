Gazetecilere şubat ayında da ceza yağdı

Şubat ayında da gazeteciler için değişen bir şey olmadı. CHP eski milletvekili-gazeteci Barış Yarkadaş, medyada şubat ayında yaşanan hak ihlallerini rapor haline getirdi. Yarkadaş, her ay düzenli olarak yayımladığı raporun şubat ayına ait dosyasını 1 Mart 2003’te TBMM’ye gelen savaş tezkeresine “Hayır” oyu veren CHP’li vekillere ithaf etti.

Raporunda Şubat’ta medyada yaşanan ihlalleri ayrıntılarıyla ortaya koyan Yarkadaş, “AKP ve MHP iktidarı sorunların altında eziliyor. İktidar, sorunlara çözüm üretemedikçe, gerçeği yazan gazetecileri hedefe koyuyor ve susturmaya çalışıyor” ifadesini kullandı. Yarkadaş’ın raporuna göre, medyadaki hak ihlalleri şunlar: