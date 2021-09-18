Gaziantep Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacak

Gaziantep Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 15 öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gaziantep Üniversitesi belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular 01.10.2021 tarihine kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır.

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