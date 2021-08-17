Gaziantep Valiliği duyurdu: Afetzedeler bu malzemeleri bekliyor

Gaziantep Valiliği, yangın ve sel felaketine uğrayan bölgelerde ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini yayınlayıp, isteyen yurttaşların belirlenen toplama yerlerine yardımları kendilerinin gönderebileceğini duyurdu. Duyuruda, ikinci el ürünlerin yanı sıra, son kullanım tarihi geçmiş malzemelerin gönderilmemesi istendi.

AHMET KAYA

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Gaziantep Valiliği tarafından hazırlanan ihtiyaç listesine göre; yangın ve sel afetine uğrayan bölgelere kuru gıda olarak pirinç, bulgur, makarna, konserve, yağ,salça, hazır çorba, zeytin,kutu meyve suyu, tahin helvası, şeker,tuz, un ve çay gönderilebilecek.

İhtiyaç listesinde, yardım yapılabilecek hijyen malzemeleri grubu malzemeleri ise, diş macunu ve fırçası, şampuan, tırnak makası, kadın pedi, el sabunu, sıvı sabun, maske, kolonya, havlu peçete, tuvalet kağıdı, ıslak mendil, çocuk bezi, deterjan olarak sıralandı. Listede iç çamaşırı ve dış giyim malzemelerinin yanı sıra, yağmurluk, çizme, ayakkabı bağışında bulunulabilineceği de vurgulandı.

Mobilya, halı, beyaz eşya,t abak, tencere, bıçak gibi ev eşyaları, pilli ışıldak ile fener de afet bölgelerinin acil ihtiyaç duyduğu malzemeler arasında yerini aldı.

İKİNCİ EL ÜRÜN KABUL EDİLMEYECEK

Valiliğin yardım çağrısında, kesinlikle ikinci el ürün kabul edilemeyeceği vurgulanırken, malzemelerin streçli, tasnifli olarak gönderilebileceği vurgulandı.

Çağrıda, kolay bozulabilecek, soğuk zincir gerektiren, son kullanım tarihi geçmiş ve yaklaşmış ürünlerin kabul edilmeyeceği ifade edildi. Ayrıca, yurttaşların yardım gönderilmeden önce isim ve telefon numaraları sıralanan depolardaki yetkililerle görüşmeleri de önerildi.