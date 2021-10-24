Gaziantep’in 61 yıllık hafızası VIP için siliniyor

61 yıllık geçmişe sahip olan ve Devlet Demir Yolları tarafından VİP salonu yapılmak amacıyla kapatılması planlanan Gaziantep Gar Restoran için kentin tüm kesimleri tepki gösterdi. STK temsilcileri ve siyasiler, DDY yetkililerine "Gaziantep’in hafızasını silmeyin. Kararınızı bir kez daha gözden geçirin" çağrısında bulunarak girişim başlattı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep Gar Binası'nda binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan, müşterilerinin yiyeceği yemekleri yapılırken izleyebildiği kentin ilk açık mutfağının yerinin VİP Salonu yapılması yolunda DDY'nin aldığı karara tepki gösteren Gar Restoran'ın 28 yıllık işletmecisi Bülent Akınal, 61 yıldır VİP Salonu yapmayı düşünmeyen DDY’nin birden bire ‘VİP Salonu yapacağız. Yerimizi terk edin' diye tebligatta bulunduğunu belirterek, “Bizim sözleşmemiz 2022 yılı sonuna kadar devam ediyor. Hukuki süreç başlattık. Ama, mahkeme sürecini beklemeden bizi sokağa atmaya çalışıyorlar. Gar Restoran Gaziantepli için sadece yemek yenen bir mekan değil, bu kentin kültürü, geleneğidir. Bu nedenle de her siyasi görüşten insan, onlarca STK temsilcisi alınan bu karara tepkisini gösterdi. İnsanlar sosyal medyadan kapatılma kararına isyan etti. Umarım bu tepkiler yetkililer tarafından dikkate alınır. 61 yıllık tarihi bir mekânı 2 ay içinde nasıl bitirebiliyorlar şaşırdık” dedi.

HER KESİMDEN TEPKİ

Gar Restoran'ın kapatılmasına siyasiler ve STK temsilcilerinden de büyük tepki geldi. CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, DDY yetkililerine kararlarını gözden geçirmeleri çağrısında bulunarak, “Antep'in tarihi GAR Restoranını tahrip ederek VİP Salonu'na çevirmek, hem görgüsüzlük, hem de kentimizin tarihi dokusuna zarar verecek bir düşüncedir. Kentin yaşayan tarihi ile ilgili konularda birkaç bürokratın alacağı kararlar değil, biz Gazianteplilerin düşünceleri esas alınmalıdır” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Konuyla ilgili olarak DDY Bölge Müdürü ve Genel Müdür ile konuştum. Önümüzdeki hafta milletvekillerimiz Ankara'da gerekli görüşmeleri yapacaklar.İnşallah konu halledilir” dedi. CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beyhan Külekçi de, “Konuyu alkol tartışmasına çekmeden, tam 61 yıldan bu yana hizmet veren bu tarihi mekanı kapatmak son derece yanlıştır” dedi.

STK'LARDAN UYARI

Gar Restoran'ın DDY tarafından kapatılmasına tepki gösteren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Şehirlerin bazı sembol hafızları vardır. Gaziantep Gar Restaurant da Gaziantep'in hafızası sayılabilecek mekanlardan birisidir. Şehrin talebine kulak tıkayarak VIP salon yapmak için bu mekanın yok edilmesi kabul edilemezdir.Şehirlerle ilgili kararları şehirle uzlaşarak almak gerekir” şeklinde konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, ise, Gaziantep Gar Restoran'ın 60 yıllık geçmişiyle Gaziantep için manevi değere sahip bir mekan olduğunu belirterek, “Tarihi restoranın kapatılması için 15 günlük bir süre verilmesi maalesef hepimizi üzmüştür, umuyoruz ki sağduyuyla yaklaşılır ve şehrimizin bir değerini kaybetmeden bu karardan vazgeçilir” dedi.

BİNLERCE KİŞİNİN UĞRAK YERİ OLDU

Gaziantep'in ilk açık mutfağına sahip olan Gar Restoran, kurulduğu günden buyana geçen 61 yılda binlerce yerli ve yabancı kişiye ev sahipliği yaptı. Nezihliği nedeniyle Gaziantepli kadınların gruplar halinde yemeklerini yediği Gar Restoran gurmelerin, sanat ve siyaset dünyasının ileri gelenlerinin de uğrak yerlerinden birisi oldu. Gar Restoran'ın kapatılma kararına binlerce Gaziantepli sosyal medya hesaplarından tepki göstererek kararın gözden geçirilmesini istedi.