Gaziantep’te 674 m2 konut imarlı arsa icradan satılacak

Gaziantep İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre Gaziantep'te 674 metrekare imarlı arsa satışa çıkarılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAPU KAYDI: Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi. Güvenevler mahallesi, Ziyaretönü mevkii, 2535 ada ,14 parselde kayıtlı 674,00 m2 alanlı arsa nitelikli taşınmaz İmar Taşınmaz dosyada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.10.2020 tarih ve 33903 sayılı yazısına göre; imar planında Ayrık nizam iki katlı konut yapı adasına” gelmektedir.

Kıymeti : 1.078.400,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 03/03/2022 günü 11:15 – 11:20 arası

2. Satış Günü : 29/03/2022 günü 11:15 – 11:20 arası

Satış Yeri : GAZİANTEP ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU

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