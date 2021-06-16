Gaziantep’te başkanların ‘yalan’ polemiği

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyareti sırasında kendisine, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın taşınma kararı nedeniyle boşalacak araziye Medeniyetler Şehri Projesi yaşama geçirilmesiyle ilgili başta STK'lar ve siyasi partiler olmak üzere çeşitli kesimlerden gelen tepkiler soruldu.

Bunun üzerine Başkan Şahin, bazı çevrelerin proje konusunda yanlış bilgilendirmeler yaptığını ileri sürerek, “Biz tüm projeyi ve gerekliliğini anlattık. Siyasi partileri ziyaret ettik. Onları da ikna ettik, bana hak verdiler” dedi.

Şahin'in bu iddiasının basına yansıması üzerine CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, sosyal medya hesabından, “5. Zırhlı Tugayı arazisinin imara açılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i haklı bulduğuma ilişkin iddialar tamamen YALANDIR” paylaşımını yaptı.

İPTAL DAVASI AÇACAĞIM

Paylaşımının devamında, İYİ Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokratik Parti İl Başkanları ile birlikte projenin iptali için ortak bir bildiri yayınladıklarını da hatırlatan CHP İl Başkanı Uçar şunları belirtti:

* Yayınladığımız bildiri ile 5. Zırhlı Tugayı'nın Medeniyetler Ormanı olması gerektiğini önermiştik. Söz konusu bildiri, halen partimizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

* Ayrıca, şahsım ve diğer muhalefet il başkanlarının bu imar planına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne sunduk. Belediye meclisi, itirazlarımızı oy çokluğuyla reddetti. İlgili karar tebliğ edilir edilmez iptal davası da açacağım. O gün de söylediğim gibi Gaziantep bizlere atalarımızdan miras, çocuklarımızın emanetidir.

BEĞENSEM NİYE İTİRAZ DİLEKÇESİ VEREYİM?

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Avukat Oğuz Hocaoğlu ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in, Beni haklı buldular” değerlendirmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

* Sayın Şahin partimizi ziyaret ederek proje ile ilgili bir sunum yaptı. Biz de misafirperverliğimizin gereği olarak sunumu için kendisine teşekkür ettik. Ben, projeyi de, yapılmak istenen imar tadilatını da beğenmedim. Eğer projeyi beğenmiş, Sayın Şahin'i halı bulmuş olsaydım niye itiraz dilekçesi vereyim? anladığım kadarıyla Sayın Şahin ev sahipliğinden kaynaklanan nezaketimizi kabul olarak algılamış.

* Zaten o süreçte basın aracılığıyla görüşlerimizi açıkça dile getirdik. Sonradan ikna olsaydım da dilekçemi geri çekerdim. Kaldı ki projeye STK'lar tarafından da itiraz edildi ama mecliste itirazlar reddedildi. Bundan sonra hukuki süreç başlayacak.

İPTAL İSTEMLERİ REDDEDİLDİ

Gaziantep'te İpekyolu üzerinde bulunan 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nın kent dışına taşınması kararının ardından, taşınmadan dolayı ortaya çıkacak yaklaşık 11 milyon metrekare arazi üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Medeniyetler Şehri Projesi kurulmasına ilişkin imar değişikliği yapılmıştı. Bu değişikliğe birçok STK ve siyasi parti ile yurttaş tarafından itiraz dilekçesi verilmiş, itirazlar da geçtiğimiz günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından reddedilmişti.