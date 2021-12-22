Gaziantep’te ele geçirildi! 3 milyon lira değerinde

Gaziantep'te, sahte deterjan imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese yapılan operasyonda piyasa değeri 3 milyon lira olan 69 bin 736 adet sahte deterjan ele geçirildi.

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesin sahte deterjan imalatı yapıldığı tespit edilen bir adrese baskın yaptı.

Yapılan baskın kapsamındaki aramalarda piyasa değeri 3 milyon TL olan 69 bin 736 adet sahte deterjan ele geçirildi. (İHA)

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