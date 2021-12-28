Gaziantep’te sahte alkolden ölenlerin sayısı 8’ye yükseldi

Gaziantep’te üç gün önce alkol aldıktan sonra fenalaşan ve sonrasında hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki adam, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu ölümle birlikte kentte sahte alkole bağlı ölümlerin sayısı 8'e yükseldi.

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Olay, 25 Aralık 2021 Cumartesi sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, gece saatlerinde bir miktar alkol alan 55 yaşındaki Halil Bozkurt, bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları 112 acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İKİ SÜREN YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, bir çocuk babası adamı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mücahitler Hastanesine sevk edilen yaşlı adam, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak üç gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden Halil Bozkurt’un cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

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