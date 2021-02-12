Gaziden Kılıçdaroğlu’na: Devlet işitme cihazı için bin TL veriyor, gerisini kendimiz ödüyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Bolu Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne bir ziyaret gerçekleştirmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun derneğe yaptığı ziyarette dernek yetkilileri ve gazilerle yaptığı konuşma CHP’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

“ŞEHİTLER ARASINDA AYRIMIN KALKMASI LAZIM”

Burada yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, “Toplumun her kesimi, şehitler ve gaziler arasında ayrımı kabul etmez. O konuda biz bir kanun teklifi verdik. Şehit ailelerine sağlanan imkanlar arasında ayrım var. Gazilere sağlanan imkanlar arasında ayrım var. Bu ayrımların kalkması lazım” dedi.

“GERİSİNİ KENDİMİZ ÖDÜYORUZ”

Bir gazinin Kılıçdaroğlu ile yaptığı konuşma da görüntüye yansıdı. Gazi, Kılıçdaroğlu’na şunları söyledi:

“Çatışmada 48 PKK’lı öldürüldü, sekiz asker şehit oldu. Araba ters döndü. Bir buçuk, iki sene hastanede yattım GATA’da. Kulaklığım oldu, konuşamaz oldum. Kolum, bacağım sakat oldu, özürlü oldu. Bu kulaklığım 1000 TL, devlet veriyor, gerisini kendimiz ödüyoruz.”

Kılıçdaroğlu, “Gazilerin kullandıkları vücudu tamamlayan aygıtlar için ayrıca devlet düşük bir para veriyor, üstünü onlar tamamlıyor. Bu da büyük bir ayıp” diyerek, grup konuşmasında bu konuyu dile getireceğini söyledi.