Gaziler dertli: Maaşımız düşük, madalyamız yok

19 Eylül Gaziler gününü kutlayan Manisalı gaziler, gurur günleri olmasına karşın mutsuz ve ekonomik sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. Son yıllarda hükümet tarafından yeteri kadar değer görmediklerini söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım, aldıkları 1200 TL maaşla geçinemediklerini, hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerine hala madalya vermediğini söyledi

İlker KILIÇASLAN

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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e milletin meclisi tarafından ‘Gazilik' unvanının verilişinin 100. yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle tüm illerde olduğu gibi Manisa'da da kutlama programı düzenlendi. Şehzadeler ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP'li Büyükşehir belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık, AKP Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ın yanı sıra askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri ve gaziler katıldı.

Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

“19 EYLÜL GURUR GÜNÜMÜZDÜR”

19 Eylül'ün gazilerin şeref ve gurur günü olduğunu söyleyen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım yaptığı konuşmada, “19 Eylül Gaziler Günü, Türk kahramanlığının en büyük Gazi M. Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı bir gündür. 19 Eylül Gaziler Günü, bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül; Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür'' ifadelerini kullandı.

“HÜKÜMET BİZİ UNUTTU”

Törenden sonra açıklamada bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Tarım, son yıllarda hükümet tarafından yeteri kadar değer görmediklerini belirterek, en önemli sıkıntılarının gaziler arasındaki maaş adaletsizliği olduğunu söyledi.

Sosyal güvencesi olan gazinin farklı, olmayan gazinin farklı maaş aldığını ve eşitsizlik olduğunu dile getiren Şener şu ifadelere yer verdi; “2007 yılından beri bunu söylüyoruz ama bizi dinleyen yok. Yaklaşık 15 yıldır hükümet bizim söylediklerimizi göz ardı ediyor. Hükümet gazilerini unuttu. Sosyal güvencesi olan gaziye 2 bin 600 TL maaş verirken, sosyal güvencesi olmayan gaziye 1200 TL maaş veriyor. Hiç bir güvencesi olmayan bir gazinin 1200 TL ile geçinmesini nasıl beklerken. 70 yaşından sonra biz nerede iş bulacağız. Zor durumda olan birçok gazimiz var. Artık sesimize kulak vermelerini ve maaş konusunda adalet sağlamalarını istiyoruz. Ayrıca bazı gazilerin yakınlarına ve çocuklarına iş hakkı tanınırken, bizim yakınlarımıza böyle bir hak tanınmıyor. Hak tanıdıkları gazilerimiz bu vatan için canını ortaya koydu da, biz koymadık mı?”

“DEVLETİMİZDEN HALA MADALYA ALAMADIK”

Kıbrıs ile Kore gazilerinin hale daha devletten madalya almadığını ifade eden şube başkanı Tarım, bu durumun gazileri manevi olarak çok üzdüğünü ifade etti.

KKTC'nin kendilerine madalya vermesine karşın Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine madalya vermediğini söyleyen şube Başkanı Tarım, “KKTC bize madalya verdi. Ancak hala bizim devletimiz gazilerimize hala bir madalya vermedi. Biz savaşa başkasını adına değil, Türkiye Cumhuriyeti adına gittik. Gazilerimizin en büyük beklentisi devletimizin bize bir madalya vermesi. Kaç kere bunun başvurusu yaptık. Ama bizi dinleyen olmadı. Kendi devletimizden bir madalya bile alamamak bizi manevi olarak çok üzüyor.”

Açıklamanın ardından gaziler günün ve anlamı önemi sebebiyle Milli Egemenlik ve Anıtı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.