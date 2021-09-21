‘Geçen sene 500 TL gelen fatura, şimdi 2 bin 500 TL geliyor’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında esnafın sürekli zamlanan elektrik faturalarına isyanıyla karşılaştı. Esnaf, "Geçen ay 2 bin 500 TL geldi. Geçen sene 500 TL geliyordu" sözleriyle dert yandı. Babacan ise, "Kur arttı, petrol fiyatı arttı. İkisinin çarpanıyla elektrik fiyatları arttı" sözleriyle karşılık verdi.

Sozcu.com.tr

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

“İKİSİNİN ÇARPANIYLA ELEKTRİK FİYATLARI ARTTI”

Bir kasap dükkanını ziyaret eden Babacan, aylık elektrik faturalarını sordu. Esnaf, Babacan'a, “Geçen ay 2 bin 500 TL geldi. Geçen sene 500 TL geliyordu. Bu ay fatura bin 900 TL. Korkudan klimayı bile açamıyoruz.” yanıtını verdi. Babacan bunun üzerine, “Asıl soğuk hava deposu çok elektrik harcar. Kur arttı, petrol fiyatı arttı. İkisinin çarpanıyla elektrik fiyatları arttı.” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİLERLE KONUŞUYORUZ, DENGE TAMAMEN BOZULDU”

Babacan, yem fiyatlarının yükselmesinden de yakınan esnafına, “Biz üreticilerle konuşuyoruz. Hepsi şikayetçi. İlaç ayrı fiyat, yem ayrı. Tarımla uğraşanlar için gübre iki misli üç misli bu sene. Denge tamamen bozuldu.” diye karşılık verdi.

“BORÇLARI BİTİREMİYORUZ”

Esnafın, “Değişime ihtiyaç var. Biz buranın 25 senelik kasabıyız. Halkın nabzını biz tutuyoruz.” sözleri üzerine Babacan, “Son 20 yıldır bu kadar sıkıntı olmuş muydu?” diye sordu. Esnaf, “Vergi borcunu bitiremiyoruz. SSK borcunu bitiremiyoruz. Elektrik borcunu bitiremiyoruz. Yapılandırma diyorlar, gidiyorsun 5 lirayla 7 lira oluyor. Nasıl yapılandırma bu?” sözleriyle dert yandı.