“Geçinemeyen emekli binbaşı çamaşır satıyor”

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, "Aldıkları maaş nedeniyle evlerini geçindiremeyen ve bu nedenle piyasada çaycılık yapan, çamaşır satan, evlere tüp dağıtan, milli piyango satan emekli binbaşılar mevcuttur" dedi.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, emekli binbaşı ve emekli astsubayların maaşlarında iyileştirme yapılması, ayrıca makam tazminatı almaları gerektiğini vurguladı. TBMM’de konuşan Dr. Şevkin, emekli binbaşı ve astsubayların emekli maaşlarının görevde iken aldıkları maaşlardan daha düşük seviyede kaldığını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için, ülkemizi dış tehditlere karşı cansiperane savunan kahraman askerlerin değerinin bilinmesi gerektiğini hatırlatarak emekli binbaşı ve astsubayların maaş sorununa değinen Dr. Şevkin, şunları söyledi:

DÜNYANIN HİÇ BİR ORDUSUNDA GÖRÜLMEMİŞ MAAŞI SİSTEMİ

– Aldıkları emekli maaşları görevde iken astlarının aldıkları maaşlardan daha düşük seviyede kalmıştır. Emekli yarbaylarla aynı statüde olan emekli binbaşılara uygulanan maaş sistemi dünyanın hiçbir ordusunda görülmeyen bir mağduriyet yaratmaktadır. Aldıkları maaş nedeniyle evlerini geçindiremeyen ve bu nedenle piyasada çaycılık yapan, çamaşır satan, evlere tüp dağıtan, milli piyango satan emekli binbaşılar mevcuttur.

MAKAM TAZMİNATI DA ALMALARI GEREKİYOR

– Hayatlarının en verimli dönemlerini ülkesi için ortaya koyarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 25 ila 38 yıl aralığında görev yapan emekli binbaşıların mağduriyeti giderilmelidir. Emekli binbaşılar iyileştirme değil hakkın teslimini istiyor. Ayrıca gerek görevdeki gerekse emekli binbaşı ve astsubayların da Anayasa'nın eşitlik ilkesinden hareketle makam tazminatı alması gerekiyor. İlgili mercilerin bu sese kulak vermesini diliyorum.