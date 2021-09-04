“Geleceği kurmak için İzmir’den daha iyi bir yer hayal edemiyorum”

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9-11 Eylül tarihleri arasında 4. Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesine ev sahipliği yapacak İzmir'de hazırlıklar tamamlandı. “Kültür: Geleceğimizi Kurarken” temasıyla düzenlenen zirvede 65 ülkeden kültür üreticileri buluşacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer zirveden çıkacak sonuçların geleceğin kültür politikalarını belirleyeceğini vurgulayarak, “İzmir'de dayanışma kültüründen mahalle kültürüne, üretimden tarım ve ticaret kültürüne kadar tüm alt elementleriyle kültürü yeniden inşa etmek üzere çalışıyoruz. İzmir Kültür Zirvesi de bu anlayışımızın ve çalışmaların başlangıcı olacak. Birlikte yaşama duygusunun gücü, paylaşılan kültürün oranıyla doğru orantılı. Toplumda ortak bir bağ ve biz duygusunu kültürle inşa edeceğiz. Zirvede kültürü, geleceği inşa etmek için birleştirici bir güç olarak ele alıyoruz. İzmir Kültür Zirvesi ile Kasım ayında İskoçya'da yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) gündem başlıklarının altlığını da oluşturacağız. Kültür Zirvesinden çıkacak manifesto iki yıl boyunca insanlığın gündeminde olacak” şeklinde konuştu.

Emilia Saiz: “İzmir tarihin her döneminde insanların ve fikirlerin kesiştiği bir şehir”

Dünyanın farklı kentlerinden gelecek uzmanlar İzmir ve Kültür Zirvesi hakkında düşüncelerini paylaştı. UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, İzmir'e geleceği için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyerek, “İzmir Kültür Zirvesi, sadece kültürün zamanımızın zorluklarını ele almada oynaması gereken kritik role ilişkin anlayışımızı derinleştireceği için değil, aynı zamanda kişisel ilişkilerin başlangıcını işaret ettiği için de oldukça önemli. Tarihin her döneminde insanların ve fikirlerin kesiştiği bir şehirde; İzmir’de bunu yapacak olmak muazzam. Geleceği kurmak ve hayal etmek için daha iyi bir yer hayal edemiyorum” dedi.

Louisa Vinton: “Katılmayı heyecanla bekliyorum”



BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise kültürün sürdürülebilir kalkınmada çok önemli bir role sahip olsa da yeterince dikkate alınmadığını vurgulayarak, “Kültür, insanların toplumsal zorluklara nasıl tepki vereceğini şekillendiren kolektif bir kimlik oluşturuyor. Bu duruma pandemi sırasında çok açık bir biçimde tanık olduk. Bu aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede insanlığın kolektif iradeyi ortaya koyup koyamadığını da belirleyecek hayati bir faktör. İzmir Kültür Zirvesi, insan ve gezegen arasındaki barışı nasıl sağlayabileceğimizin konuşulması için mükemmel bir zemin. Katılmayı heyecanla bekliyorum” şeklinde konuştu.

Enrique Avogadro: “Bu zirveden daha güçlü çıkacağız”



Buenos Aires Kültür Bakanı Enrique Avogadro, İzmir Kültür Zirvesine katılmak ve dünya çapında kültür yöneticileriyle birlikte olmaktan gurur duyacağını vurguladı. Yaşadığımız kaotik dönemin kültürün önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Enrique Avogadro, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kültürün toplumlarımızın geleceğini tanımlayacağına inanıyoruz ve kültürü geliştirmek için birlikte çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlar yeni katılım biçimleri oluşturarak, yeni anlamlar ve dayanışma bağları oluşturarak yüzünü kültüre dönüyor. Bu yüzden geleceğin kültür politikalarını çevre sorunları, sağlık, cinsiyet eşitliği, şehir planlaması ve inovasyonla uyum ve denge içinde düşünmeliyiz. Bu zirveden daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum.”

Luca Bergamo: “Çıkacak sonuçların çok önemli olduğunu düşünüyorum”



Roma Belediyesi eski başkanvekili ve Roma Şartı Sözcüsü Luca Bergamo da “İnsanlık tarihinin en uzun ömürlü toplumsal oluşumu olan, yurttaşlığın ve ortak geleceğimizin şekillendiği şehirler her zaman olduğu gibi bugün de dönüşüyor. Deneyimlerimiz ve mantığımız bize şehirlerde insan hakları ile sürdürülebilirliği birbirine bağlayan ve öncelikle kültürel yaşama ve eğitime katılımla kurulan güçlü bir bağın olduğunu söylüyor. Bu nedenle İzmir Kültür Zirvesi'nden çıkacak sonuçların çok önemli olacağına inanıyorum” dedi. İlk ziyaretinden beri sevdiği İzmir'e gelecek olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Luca Bergamo “Akdeniz’in en eski ve canlı kentlerinden İzmir’de buluşuyoruz. Sürdürülebilir şehirlerin geliştirilmesinde kültürün gücünü tam olarak ortaya koyacak yeni bakış açıları hakkında konuşmayı, yerel yönetimlerin küresel yönetişimdeki rolünü geliştirmek için gereken eylemler hakkında fikir alışverişinde bulunmayı dört gözle bekliyorum” şeklinde konuştu.

65 ÜLKEDEN KATILIM

İzmir Kültür Zirvesinde kültürün iklim kriziyle, toplumsal cinsiyetle, erişilebilirlikle, engeller ve eşitsizliklerle ilişkisi ele alınırken, pandemi sonrası kültür, çevre ve sağlık politikaları, kültürel haklar, ekonomik ve kültürel çeşitlilik, kültürel miras ve turizm, kültürel diplomasi gibi temalarda oturumlar yapılacak.

Zirveye İsveç, Hindistan, İspanya, Fransa, Zimbabve, Portekiz, Çin, Amerika, Meksika, İngiltere, Ürdün, Filipinler, Güney Kore, Kolombiya, Endonezya, Filistin Ulusal Yönetimi, Lüksemburg, Almanya, Fransa, Arjantin, KKTC, Yakutistan gibi ülkelerin ulusal ve yerel yöneticileri, akademisyenler ve bilim insanları katılacak. Kültür Zirvesi kapsamında delegeler Kültürpark 4. Hol'de hazırlanan özel toplantı salonlarında buluşacak ve kendi kentlerine ait deneyimlerini, akademik düzeydeki bilgi birikimlerini, yeni çözüm önerilerini ve planlarını, paylaşarak geliştirme fırsatı yakalayacak.

KENTTE SANAT RÜZGARI

İzmir Kültür Zirvesi kente bir dizi etkinlikle yansıyacak. Zirve kapsamında konserler, sinema gösterimleri, dinletiler, gün batımı konserleri, şiir, edebiyat, kültür söyleşileri, resim sergileri, araştırma sergileri, sanat gezileri, deniz su perdesi gösterileri, İzmir Körfezi vapur gezileri ve daha birçok etkinlik sadece kent merkezinde değil ilçelerde de düzenlenecek. İHA