Gelecek Partisi uyardı! Bazı ameliyatlar yapılamayabilir

Gelecek Partisi, yayımladığı rapor ile kamu sağlığını büyük bir tehlike beklediğini söyledi. Tıbbi cihaz malzeme ve tedarik sorununun kapıda olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bazı acil ameliyatların bile yapılamama ihtimaline vurguda bulunuldu.

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Gelecek Partisi Sağlık Politikaları İzleme Kurulu Başkanlığı’nın “Tıbbi Cihaz Sektöründe Kriz Büyüyor” başlıklı açıklama şu şekilde:

*Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri 20 aydır üniversite ve devlet hastanelerine verdikleri malzemelerin parasını alamamışlar, bankalardan kredi çekerek ve kendi yakınlarına borçlanarak üretimi devam ettirmeye çalışmışlardır. Gelinen noktada artan döviz maliyetlerine oranla fiyatların güncellenmemiş, pek çok firma iflas etmek suretiyle kepenk kapatmış, bir kısmı da alandan çekilme kararı almıştır.

“UZLAŞMA SAĞLANMAZSA TIBBİ MALZEME VERMEYECEKLER”

*Türkiye’deki sağlık kurumlarına Tıbbi Malzeme tedarik eden Medikal Firmaları ve bunların bağlı bulunduğu ORDER TÜSAN-TOBDER-TÜDER gibi kurumlar bir araya gelerek 6 Aralık 2021 Pazartesi gününe kadar bir uzlaşma sağlanmadığı takdirde, hastanelere en çok ihtiyaç olan Ortopedi ve Beyin Cerrahisi alanlarındaki her türlü Tıbbi Cihaz ve Medikal malzemenin verilmeyeceğini açıkladılar.

*Bu durum bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Tıbbi Cihaz ve Medikal Malzeme olmadan Ortopedi ve Beyin Cerrahisi alanlarında acil ameliyatların dahi yapılamayacak hale geleceği açıktır.

“HALKIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK BOYUTA GETİRİLMESİN”

*Gelecek Partisi olarak uzun süredir dikkat çektiğimiz bu krizi ve çözüm önerilerimizi 26 Kasım 2021'de Gelecek Partisi Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu başkanlığında parti yöneticilerimiz ve tıbbi cihaz sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaştık. Aynı gün Sağlık Politikaları izleme Kurulunun konuyla ilgili hazırlamış olduğumuz rapor da Partimizin sitesinde yayınlandı.

*Tıbbi cihaz teminini acilen çözüm üretilerek, konunun halkımızın sağlığını tehdit edecek boyuta getirilmemesini yetkililerin dikkatine yeniden sunarız.

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