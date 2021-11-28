Haberler - Gündem

Gelecek Partisi’nde toplu istifa şoku

Gelecek Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı Kasım Karakaş’ın 17 Kasım’daki istifasının ardından şimdi de parti üyeliğinden toplu istifa yaşandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Gelecek Partisi’nde toplu istifa şoku

Gelecek Partisi Tepebaşı İlçe Başkanı olan Kasım Karakaş, 17 Kasım tarihinde görevinden istifa etmişti.

Yaşanan olayın ardından suların bir türlü durulmadığı Gelecek Partisi Tepebaşı İlçe Başkanlığı'nda kayıtlı 72 üye, bugün parti üyeliklerinden de istifa etti.

Böylece Gelecek Partisi'nin ilçe teşkilatının tamamı istifa etmiş oldu. İHA

Atama kararı sonrası MHP'den art arda istifalar İlginizi Çekebilir Atama kararı sonrası MHP'den art arda istifalar

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster